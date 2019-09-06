هجوم مسلح في إثيوبيا يودي بحياة اثنين من موظفي منظمة إنسانية

أعلنت منظمة "العمل ضد الجوع" الإنسانية، اليوم الجمعة، عن مقتل اثنين من موظفيها في هجوم شنته مجموعة من المسلحين في إثيوبيا.

وجاء في بيان المنظمة غير الحكومية نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي: "منظمة "العمل ضد الجوع" تؤكد مقتل اثنين من موظفيها في منطقة غامبيلا في إثيوبيا"،

وأوضح البيان أن "الهجوم حصل صباح أمس الخميس تعرض خلاله موظفيها لكمين من قبل مجموعة مسلحة وسببت بمقتل اثنين من الناشطين.

وأضاف البيان: "ونتيجة لهذا الحادث تعلن منظمة "العمل ضد الجوع" تعليق عملها في منطقة غامبيلا وسنتعاون مع السلطات الإثيوبية لمعرفة دوافع الهجوم".

العمل ضد الجوع هي منظمة إنسانية عالمية نشأت في فرنسا وملتزمة بإنهاء الجوع في العالم . تساعد المنظمة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتزود المجتمعات بإمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والحلول المستدامة للجوع.