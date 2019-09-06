البرلمان الإيراني يحمل أوروبا مسؤولية خفض طهران التزاماتها النووية

حمَل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسین نقوي ‌حسیني، الدول الأوروبية مسؤولية عواقب خفض طهران لالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة، متهما الأوروبيين أنهم أصبحوا مستعمرات أمريكية.

طهران - سبوتنيك. وقال حسيني لوكالة تسنيم الإيرانية: "الأوروبيون يلعبون على أرض أمريكية فيما يخص الاتفاق النووي، وغير قادرين على مواجهة سياسة واشنطن الوقحة، ويتبعون سياسات الأمريكيين بطريقة أو بأخرى".

وأشار حسيني إلى أن طهران لم يكن لديها أي أمل في أن يلتزم الأوروبيون بمقررات الاتفاق النووي ، منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي "لقد أظهر الأوروبيون أنهم مستعمرات أمريكية فقط".

كما حمَل حسيني الدول الأوروبية المسؤولية فيما يخص خفض إيران لالتزاماتها تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة، معلنا أن الأوروبيين مسؤولون عن عواقب خفض إيران التزاماتها في الاتفاق النووي.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن طهران ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها بالاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن ظريف، قوله: "سأبلغ (مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني) خلال ساعتين بشأن قرار إيران الذي سينفذ يوم الجمعة".

وأضاف الوزير: "بالطبع هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها إذا أنجز الاتحاد الأوروبي وعوده بإنقاذ الاتفاق".

ودعت الخارجية الفرنسية إيران، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى الامتناع عن أي عمل ملموس لا يتوافق مع التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015 بعد أن قالت طهران إنها ستطور أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن باريس ستدرس الإعلان الإيراني مع شركائها والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت إيران قد أعلنت، في وقت سابق، أنها اتخذت جميع التدابير للخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها ببنود الاتفاق النووي ما لم تلتزم الدول الأوروبية بالاتفاق، مشيرة أن هذه الإجراءات ستكون أشد صرامة من المرحلة الأولى والثانية.