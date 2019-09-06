صحيفة عبرية تكشف عن خليفة غرينبلات

كشفت صحيفة عبرية عن الشخصية التي ستتولى منصب المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، خلفا لجيسون غرينبلات.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن آفي بركوفيتش، سيخلف غرينبلات، الذي قدم استقالته أمس الخميس، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا أنه سيقدم تلك الاستقالة فور الإعلان عن الشق السياسي للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وذكرت الصحيفة أن بركوفيتش (30 عاما فقط)، خريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد ، وأنهى تعليمه في العام 2016، والذي يعمل مستشارا خاصا للبيت الأبيض، وهو المساعد الأيمن لغاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن بركوفيتش كان يعمل ضمن فريق "صفقة القرن" إلى جانب كوشنر والسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، وغرينبلات الذي قدم استقالته، وسبق له العمل في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، في العام 2016.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن بركوفيتش، نشأ في بيت يهودي أرثوذكسي، وتعلم في إسرائيل لمدة عامين، في سيمينار أرثوذكسي بعد مرحلة الثانوية العامة، وهو ابن عم هوارد فريدمان، الرئيس الأرثوذكسي الأول لمنظمة "إيباك".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء أمس الخميس، أن غرينبلات أعلن عن تقديمه استقالته من منصبه، كمبعوث أمريكي خاص لمنطقة الشرق الأوسط، وهي استقالة مفاجئة.

בבית הלבן מאשרים ל @globesnews שליחו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, ג׳ייסון גרינבלט אכן יעזוב את תפקידו. ״היה זה כבוד רב לעבוד בבית הלבן למעלה משנתיים וחצי תחת הנשיא טראמפ. אני אסיר תודה לצוות הנפלא שגיבש את החזון לשלום. לחזון שלנו יש פוטנציאל אדיר לשיפור חיי ישראלים ופלסטנים״. — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) September 5, 2019

وأوضحت القناة العبرية "كان" أن غرينبلات أحد أبرز المسؤولين الأمريكيين عن صياغة خطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وتعد استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأمريكية عن الشق السياسي لصفقة القرن، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ג'ייסון גרינבלט, שליח טראמפ למזרח התיכון, יעזוב את תפקידו בשבועות הקרובים - לאחר פרסום יוזמת השלום@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2019

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول استقالة جيسون غرينبلات، قائلا:

أود أن أشكر جيسون غرينبلات لعمله الدؤوب من أجل الأمن والسلام، ولعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن دولة إسرائيل في وجه جميع المسيئين لسمعتها. شكرا لك يا جيسون.