الرئيس الأوكراني السابق يواجه 13 قضية جنائية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم مكتب التحقيقات الأوكراني، أنجيليكا إيفانوفا، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، يمثُل في 13 قضية جنائية.

كييف – سبوتنيك . وقالت إيفانوفا للصحفيين: "الآن يوجد 13 قضية جنائية يحقق فيها مكتب التحقيقات بسبب الانتهاكات المحتملة من طرف ممثلي السلطة السابقين، بما فيه بيترو بوروشينكو".

وصرح مدير مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، رومان تروبا، بأن المكتب يحقق في 11 قضية جنائية ضد بوروشينكو وشخصيات أخرى. وقال النائب السابق مدير إدارة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، المحامي أندريه بورتنوف، إن مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني قد فتح قضية جديدة ضد بوروشينكو حول السرقات في الجيش، وكذلك ضد الرئيس السابق للبنك الوطني فاليري غونتاريفا ومسؤولي "أوكروآبورونبروم".

وكان بوروشينكو قد تم التحقيق معه في مكتب التحقيقات مرتين في وقت سابق، الأولى حول قضية بيع معمل "كوزنيتسا نا ريبالسكوم" والثانية حول التهرب الضريبي عند شراء قناة تلفزيونية "برياموي".