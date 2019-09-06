وزير دفاع بريطانيا: علينا الحكم على إيران وفقا لأفعالها ولا نريد التنبؤ بنواياها

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الجمعة، إن بلاده ستساعد الولايات المتحدة دائما على طريق المحادثات مع إيران إذا أمكن التوصل إلى اتفاق، لكنه أكد أنه يجب الحكم على إيران من خلال أفعالها بدلا من الكلمات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن والاس قوله، في مؤتمر صحفي في لندن مع نظيره الأمريكي مارك إسبير: "الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، لذلك أعتقد أننا سنأخذهم (إيران) وفقا لتصرفاتهم بدلا من كلماتهم".

وأضاف والاس: "لكن إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسوف نساعد الولايات المتحدة بالطبع على هذا المسار، لأنني أعتقد أن السلام والاستقرار في تلك المنطقة هو أهم شيء".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قال اليوم الجمعة، إن تشديد العقوبات على إيران هو الحل لإجبارها على التفاوض.

وذكر الوزير الأمريكي أنه يبدو أن إيران تتجه نحو عقد المحادثات، بعد أيام من ترك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الباب مفتوحا لعقد اجتماع محتمل مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل في نيويورك.

وكانت إيران قد أعلنت، أمس الخميس، وقف جميع التزاماتها تجاه الاتفاق النووي في مجال البحث والتطوير، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وذكرت في بيان: "أرسل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس، علل فيها اتخاذ إيران الخطوة الثالثة في تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي إلى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وفرض واشنطن عقوبات على إيران، وعجز الدول الأوروبية الثلاث عن تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي".

وأضاف البيان: "وقال ظريف في رسالته إلى موغيريني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتبارا من اليوم توقف جميع التزاماتها تجاه الاتفاق النووي في مجال البحث والتطوير النووي".

ووفقا للبيان، أكد ظريف في رسالته أن خطوة إيران الثالثة تتفق بشكل دقيق مع حقوق إيران المدرجة في الاتفاق النووي وخاصة في المادة 36 من هذا الاتفاق، وتأتي هذه الخطوة ردا على الانتهاكات الواسعة والمتكررة للاتفاق النووي على مدى 16 شهرا الماضية، وقال ظريف في الرسالة إن التفاصيل التقنية والعملية للخطوة الثالثة الذي سوف تبدأها إيران في تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي في مجال البحث والتطوير النووي سيتم إبلاغها لاحقا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أول من أمس الأربعاء، أمرا بانطلاق الخطوة الثالثة بخفض التزامات بلاده النووية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومنح الرئيس الإيراني، القوى الأوروبية شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، محذرا من خطوة قال إنها ستحدث "آثارا هائلة".

وأعلنت إيران أنها ستطور جهاز طرد مركزي لتسريع أنشطة تخصيب اليورانيوم من خلال التراجع عن الاتفاق النووي.