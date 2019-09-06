الرئيس الأفغاني يؤجل زيارة إلى الولايات المتحدة

أفادت قناة "تولو نيوز"، اليوم الجمعة، بتأجيل الرئيس الأفغاني، أشرف غني، لزيارة إلى واشنطن.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، بأنه تم تأجيل زيارة الرئيس التي كانت مقررة في 7 أيلول/سبتمبر، ولم يتم توضيح سبب تأجيل الزيارة.

وكان مصدر في إدارة الرئيس الأفغاني قال قبل ذلك لوكالة "سبوتنيك"، بأن غاني، سيجري محادثات في 7 أيلول/سبتمبر مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن.

ويذكر أن الولايات المتحدة وطالبان اتفقتا، في وقت سابق، على مشروع اتفاق تسوية مكون من 11 بنداً، سترفع بعد الانتهاء من صياغته النهائية، إلى كل من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبو، ورئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، الملا بارادار، للتوقيع عليه.

ويذكر أن الحكومة الأفغانية لا تشارك في المفاوضات. وتصر الولايات المتحدة على ضرورة مشاركة السلطات الأفغانية في التسوية النهائية.