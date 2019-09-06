بعد ترحيل بعض مواطنيها من ألمانيا... أرمينيا تعلق

صرح وزير الخارجية الأرميني، زوهراب مناتساكانيان، اليوم الجمعة، بأن الهجرة غير الشرعية تحول دون تخفيف أو حتى إلغاء نظام السفر المتبادل بتأشيرات مع دول الاتحاد الأوروبي.

يريفان – سبوتنيك. وفي هذا السياق قال الوزير للصحفيين:

"يوجد نظام لإعادة القبول، وأرمينيا لن تشجع الهجرة غير الشرعية. نحن أمام خيارين: إما أن نفضل نظاما مسهلا للسفر بدون تأشيرات، أو أن نحصل على هجرة غير شرعية، حيث إن هاتين الظاهرتين غير متوافقتين. ونحن نعتبر توسيع نطاق الاتصالات الإنسانية بين مواطني أرمينيا وأصدقائهم المحتملين من مواطني دول الاتحاد الأوروبي أحد الأمور المهمة".

يذكر أنه سبق ووصل عشرات من مواطني أرمينيا الذين تم ترحيلهم من ألمانيا مساء يوم أمس الخميس، إلى مطار "زفارنوتس" في يريفان. وقال هؤلاء الأشخاص للصحفيين الذين كانوا في استقبالهم في المطار، إنه لم يسمح لهم بإكمال العلاج في ألمانيا وتم ترحيلهم دون سابق إنذار.