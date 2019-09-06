أفغانستان تعلن مقتل "حاكم الظل" الأكثر خطورة في "طالبان"

ونشرت وزارة الدفاع تغريدة على "تويتر"، قالت فيها: "تم القضاء على أخطر وأقوى حاكم لطالبان في غارة جوية".
وأضافت الوزارة: "قتل قارئ فسيح الدين، اليوم الجمعة مع حارسه الأمني، وذلك في منطقة ووردوج".
Most dangerous and powerful shadow governor of Taliban killed in an airstrike.— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) September 6, 2019
As a result of an airstrike at 2:55 pm today, Qari Fasihuddin, shadow governor of Taliban for Badakhshan province was killed along with his bodyguard in Wardoj district of Badakhshan province. pic.twitter.com/g1kPbX3yM5
ولم تنشر الوزارة أي تفاصيل أخرى عن العملية.
وكانت وزارة الدفاع الأفغانية ذكرت، يوم أمس الخميس، أنه نتيجة للغارات الجوية في مدينة بولي خومري في شمال أفغانستان، قام الجيش بتحييد أكثر من 40 من مقاتلي طالبان، من بينهم "حاكم الظل" الذي عينته طالبان في مقاطعة بغلان.
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