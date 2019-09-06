أفغانستان تعلن مقتل "حاكم الظل" الأكثر خطورة في "طالبان"

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأفغانية قضت بغارة جوية على حاكم الظل "الأخطر والأقوى" في حركة طالبان، والذي كان مسؤولا عن مقاطعة بدخشان.

ونشرت وزارة الدفاع تغريدة على "تويتر"، قالت فيها: "تم القضاء على أخطر وأقوى حاكم لطالبان في غارة جوية".

وأضافت الوزارة: "قتل قارئ فسيح الدين، اليوم الجمعة مع حارسه الأمني، وذلك في منطقة ووردوج".

Most dangerous and powerful shadow governor of Taliban killed in an airstrike.



As a result of an airstrike at 2:55 pm today, Qari Fasihuddin, shadow governor of Taliban for Badakhshan province was killed along with his bodyguard in Wardoj district of Badakhshan province. pic.twitter.com/g1kPbX3yM5 — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) September 6, 2019

​ولم تنشر الوزارة أي تفاصيل أخرى عن العملية.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية ذكرت، يوم أمس الخميس، أنه نتيجة للغارات الجوية في مدينة بولي خومري في شمال أفغانستان، قام الجيش بتحييد أكثر من 40 من مقاتلي طالبان، من بينهم "حاكم الظل" الذي عينته طالبان في مقاطعة بغلان.