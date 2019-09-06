محلل سياسي: غرينبلات أقيل بسبب خلافات مع كوشنر وترامب

قال المحلل السياسي، ماك شرقاوي، إن خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط التي عرفت باسم "صفقة القرن"، تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال فريق عمل من جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات.

ولفت شرقاوي إلى أن هناك صراع أجنحة بين أعضاء الفريق، مشيرا إلى أن "فريق غرينبلات كان يريد أن يقول إنه مبعوث السلام الوحيد في الشرق الأوسط وهذا ما أرق ترامب وأثار قلقه".

وذكر شرقاوي، في تصريحات لراديو " سبوتنيك "، أن "ما حدث هو إقالة غرينبلات وليس استقالته لعدم توافق جاريد كوشنر معه وعدم رضى ترامب عليه".

وأوضح ماك أن "الفلسطينيين يرون أن ما فعله مبعوث السلام هو ابتزاز لإجبارهم على الخطة دون جلوس على مائدة المفاوضات للبحث في هذه الخطة بالإضافة لعدم حضور الكثير من العرب في مؤتمر البحرين".

وتابع: "ما حدث يؤكد أنه لا استقرار في الإدارة الأمريكية، كما أنه يعتبر فشل لها في أكثر من ملف وخاصة مع تنامي الصراع الداخلي بين الفرق التي تحمل هذه الملفات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الخميس، استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

ونشر ترامب، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها "بعد ما يقرب من 3 سنوات من وجوده ضمن فريق إدارتي، سيترك جيسون غرينبلات منصبه في البيت الأبيض، من أجل متابعة أعماله الخاصة".

وتابع: "كان جيسون صديقا مخلصا ورائعا أيضا، ومحاميا رائعا. لن ينسى أحد تفانيه من أجل إسرائيل، والسعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين. سنشتاق إليك، شكرا لك جيسون".