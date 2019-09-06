قائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "أعظم أمنية" لدى ترامب

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن سلامي قوله "أعظم أمنية لدى الرئيس الأمريكي هو أن يجلس لدقائق في حوار مع أحد المسؤولين الإيرانيين"، مشيرا إلى أن الأعداء لمسوا كيف تحولت إيران الى مذبح لإجراءات الحظر الاقتصادية.
وأضاف "آمال الرئيس الأمريكي تتلخص في الجلوس ولو لدقائق مع أحد المسؤولين الإيرانيين، بالطبع لن يحاوره أحد وأن الجميع يعلمون بأن المباحثات تعني اللعب في ساحة العدو ولا أحد سيساعد العدو على تحقيق هدفه مثلما لا يساعدنا العدو على حل مشاكلنا".
وتابع قائد الحرس الثوري "الحل ينبع من صلب إرادتنا واعتقاداتنا. وجميع الشروط الإثنى عشر التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي أصبحت في مزبلة التاريخ".
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