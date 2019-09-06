بوريس جونسون يتعرض لهجوم... "معتل اجتماعيا" ومهرج يسعى لتدمير الكوكب

شن المطرب الرئيسي في فريق "بينك فلويد" الغنائي البريطاني، روجر ووترز، هجوما حادا على رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الجمعة.

ووصف ووترز رئيس الوزراء البريطاني، بأنه "معتل اجتماعيا"، وأكد أنه "لا يختلف عن غيره من الزعماء الشعبويين، مثل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المصممون على تدمير الكوكب"، بحسب وكالة "فرانس برس".

جاءت تصريحات روجر ووترز، خلال فيلم وثائقي عرض لأول مرة اليوم، ضمن فعاليات الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، يحمل اسم "Us + Them"، والذي يتناول أزمة المهاجرين.

وفيلم "Us + Them" يتناول أحدث جولة غنائية عالمية لفريق "بينك فلويد" الغنائي.

ROGER WATERS IN CONVERSATION WITH @LivToerres, EXECUTIVE DIRECTOR, @NobelPeaceOslo



Q&A IMMEDIATELY FOLLOWING THE SEPTEMBER 6 WORLD PREMIERE OF ROGER WATERS US + THEM AT @la_Biennale (VENICE FILM FESTIVAL)



MORE DETAILS: https://t.co/Mwa2nQ4lOR pic.twitter.com/kRKUWlvlnz — Roger Waters (@rogerwaters) September 5, 2019

وشبه ووترز بوريس جونسون ودونالد ترامب برئيس البرازيل، جايير بولسونارو، "الذي يسعى مثلهما وبشكل متعمد لتدمير هذا الكوكب الجميل الذي نعيش عليه".

وأضاف روجر ووترز، المولود في بريطانيا، وهو من أنصار حزب اليسار منذ فترة طويلة، لوكالة "فرانس برس"، إن بوريس جونسون "يلائم جميع النماذج الفاشية، إنه مهرج أكبر من العمر، ولا يعبأ على الإطلاق بأي شيء يمنعه من نيل السلطة".

ورغم هجومه على رئيس وزراء بريطانيا، فقد أكد روجر ووترز أنه لا يمانع الجلوس معه أو مع دونالد ترامب أو زعيم "بريكست"، ولكن بشرط إذا كان اجتماعه معهم سيؤتي ثمارا إيجابية.