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    مهاجران: أم وطفل يركبان قطار شحن في طريقهما إلى الشمال، في بالينكو، ولاية تشياباس، المكسيك 24 يونيو/ حزيران 2019

    المكسيك تقلل من تدفق المهاجرين عبر أراضيها بنسبة 56 % خلال 3 أشهر

    © AP Photo / Marco Ugarte
    العالم
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    أعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، اليوم الجمعة، انخفاض نسبة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة من أمريكا الجنوبية بنحو 56 % في آب/ أغسطس، مقارنة بشهر أيار/ مايو.

    مكسيكو - سبوتنيك. وقال إبرارد خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي "منذ حزيران/ يونيو، يتم تطبيق برنامج الاهتمام الزائد بمسائل الهجرة على أراضي البلاد. وتشارك في هذا البرنامج مجموعة واسعة من الهيئات الحكومية. ومنذ نهاية شهر أيار/ مايو إلى آب/ أغسطس ، ونتيجة لمجموعة من التدابير، تمكنا من تقليل تدفق المهاجرين بنسبة 56 بالمئة".

    موظفو وول مارت بعد هجمات إطلاق النار في مدينة إل باسو، ولاية تكساس
    © AFP 2019 / MARK RALSTON
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    وأشارت وزارة الخارجية المكسيكية إلى أن أيار/ مايو 2019 كان شهر الذروة في تدفق المهاجرين، إذ سجل أكثر من 144 ألف شخص على الحدود مع الولايات المتحدة، فيما أظهرت الأشهر التالية انخفاضا كبيرا - يصل إلى 64 ألف شخص في آب/ أغسطس.

    ولفت الوزير إلى مشاركة الحرس الوطني في حل المسائل المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن "حوالي 15 ألف شخص شمالي البلاد و10.5 ألف على الحدود الجنوبية يشاركون في قضايا توفير الأمن ومراقبة الهجرة".

    وبحسب تقديرات وزارة الخارجية المكسيكية، بلغ تدفق المهاجرين عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، 596 ألف شخص.

    وتشير تقديرات وزارة الخارجية إلى أنه في ختام العام سيفوق العدد الإجمالي للمهاجرين مليون شخص.

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