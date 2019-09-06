اليابان تغير طريقة كتابة الأسماء

تسعى اليابان لتغيير الطريقة التي تكتب بها الأسماء.

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن وزير التعليم ماساهيكو شيباياما قدم مقترحا بالتغيير لوزراء الحكومة، مضيفا أن الحكومة ستدرس حاليا كيفية تنفيذه.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن شيباياما قوله "من الأفضل اتباع التقليد الياباني عند كتابة الأسماء اليابانية بالأبجدية اللاتينية".

وأضاف "بات من المهم لنا بشكل متزايد أن نقر بتنوع لغات وثقافات البشر".

ويأتي اسم العائلة أولا عند كتابته باللغة اليابانية مثل الصينية والكورية. لكن بدءا من أواخر القرن التاسع عشر، شرع اليابانيون في اتباع التقليد الغربي بوضع الاسم الأول في البداية وبعده اسم العائلة على الأقل عند كتابته باللغة الإنجليزية.

ووفقا لـ"رويترز"، يعد ذلك انتصارا للمحافظين الراغبين في الحفاظ على الطرق التقليدية وسط عالم سريع التغير.