محادثات أمريكية روسية في فيينا حول مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائب وزير الخارجية جون ساليفان سيشارك في فيينا يوم 9 أيلول/ سبتمبر، في محادثات حول مكافحة الإرهاب مع نائب وزير الخارجية الروسية أوليغ سيرومولوتوف.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في البيان "سيشارك نائب وزير الخارجية جون ساليفان في الحوار حول مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وروسيا في 9 سبتمبر 2019 ، في فيينا. وعلى الرغم من المخاوف المستمرة بشأن أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار، تسعى الولايات المتحدة جاهدة لاستخدام هذا الحوار كمنصة لتسهيل تبادل المعلومات، التي يمكن أن تحمي الولايات المتحدة وشعبها ومصالحها - وكذلك مصالح شركائنا وحلفائنا - من الهجمات الإرهابية".

وأعربت الوزارة عن أملها في أن "يأتي الجانب الروسي إلى اللقاء بنفس الالتزام الجاد بحماية العالم من الجماعات الإرهابية الخطرة مثل "الدولة الإسلامية"، و"القاعدة" [التنظيمان الإرهابيان المحظوران في روسيا] و حزب الله ".

وأضاف البيان "بالإضافة إلى مناقشة وتبادل المعلومات، يعتزم نائب وزير الخارجية بحث عدد من القضايا الملحة، بما في ذلك قوائم الأمم المتحدة الإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل الإرهاب وأمن الطيران وتهديد الإرهاب الدولي".

وأشير إلى أنه بهذه الطريقة تنوي الولايات المتحدة تحسين تبادل المعلومات مع روسيا لمنع الهجمات الإرهابية في المستقبل.