محادثات أمريكية روسية في فيينا حول مكافحة الإرهاب

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في البيان "سيشارك نائب وزير الخارجية جون ساليفان في الحوار حول مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وروسيا في 9 سبتمبر 2019 ، في فيينا. وعلى الرغم من المخاوف المستمرة بشأن أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار، تسعى الولايات المتحدة جاهدة لاستخدام هذا الحوار كمنصة لتسهيل تبادل المعلومات، التي يمكن أن تحمي الولايات المتحدة وشعبها ومصالحها - وكذلك مصالح شركائنا وحلفائنا - من الهجمات الإرهابية".
وأضاف البيان "بالإضافة إلى مناقشة وتبادل المعلومات، يعتزم نائب وزير الخارجية بحث عدد من القضايا الملحة، بما في ذلك قوائم الأمم المتحدة الإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل الإرهاب وأمن الطيران وتهديد الإرهاب الدولي".
وأشير إلى أنه بهذه الطريقة تنوي الولايات المتحدة تحسين تبادل المعلومات مع روسيا لمنع الهجمات الإرهابية في المستقبل.
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