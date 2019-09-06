أمير الكويت يعزي في ضحايا "دوريان"

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى حاكم عام جزر البهاما كورينليوس الفين أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإعصار "دوريان" الذي ضرب عدة مناطق في جزر البهاما.

ووصل أمير دولة الكويت، يوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

ومن المقرر أن يتوجه الشيخ صباح إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول.

يذكر أن رئيس وزراء جزر الباهاما، هوبير مينيس أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان المدمر إلى 30 قتيلا.

وقال مينيس لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "عدد القتلى ارتفع إلى 30"، كما أفادت وسائل إعلام أمريكية أن أكثر من 61 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.