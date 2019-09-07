المتحدث باسم الرئاسة الروسية: بوتين يأمل باعتقال المعتدي على بامفيلوفا قريبا 

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اتصل برئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، لدعمها بعد أن هاجم مجرم مجهول منزلها، وأعرب رئيس الدولة عن أمله في القبض على المعتدي.

بلاغوفيشينسك - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "مباشرة بعد وصول الرئيس إلى بلاغوفيشينسك إلى اجتماع حول تطوير قاعدة فوستوتشني الفضائية، أبلغ بالحادث، الذي وقع في منزل بامفيلوفا".

وأضاف بيسكوف: "بعد الاجتماع اتصل بوتين ببامفيلوفا وعبر عن مساندتها".

وأشار بيسكوف: "أعرب الرئيس أيضا عن أمله في أن تقبض أجهزة إنفاذ القانون على المجرم، الذي اعتدى على رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في أقرب وقت ممكن".

وشاركت بامفيلوفا، اليوم الجمعة، في مؤتمر "رقمنة العمليات الانتخابية. البعد الإنساني".

وأفاد المكتب الصحفي للجنة الانتخابات المركزية، بأن وضعها الصحي يسمح لها بالمشاركة في الفعاليات العامة.

ووصف رئيس المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان، ميخائيل فيدوتوف، الاعتداء على بامفيلوفا، بأنه جريمة خطيرة للغاية، مشيرا إلى ضرورة إثارة مسألة منحها حماية حكومية.

هذا وقام مجهول في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالسطو على منزل رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، حيث قام المعتدي بالاعتداء عليها بصاعق كهربائي عدة مرات.

وأشارت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الجمعة، أن الشرطة تلقت بلاغا نحو الساعة 01.30 يوم 6 أيلول/سبتمبر عن وقوع اعتداء على إحدى السيدات بمنزلها.

وجاء في بيان الوزارة:

"تبين لعناصر الشرطة أن المعتدى عليها هي رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا. حيث قام مجهول يرتدي قناع بالسطو على منزلها والدخول من الشرفة، وقام بالاعتداء عليها بصاعق كهربائي عدة مرات، ثم غادر مكان الحادث".

وتم فتح قضية جنائية بموجب مادة "السطو"، والبحث جار عن المتورطين في هذا العمل.