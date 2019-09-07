انفجار في سوق شعبي جنوبي الفلبين يؤدي إلى إصابة 7 أشخاص

أعلن الجيش الفلبيني، صباح اليوم السبت، عن إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص في انفجار وقع في سوق عمومي جنوبي الفلبين.

وقال الجيش في بيان له أن المسؤول عن الانفجار هي جماعة متشددة تعمل في مدينة إيسولان ذات الأغلبية المسيحية بإقليم سلطان قدرات.

وقال المتحدث العسكري الجنرال العسكري، أرفين ايناسينس، إن شحنة ناسفة بدائية وضعت بجانب دراجة نارية مركونة. وأدى تفجير قام به أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي إلى إصابة مالا يقل عن 18 شخصا في مطعم في سلطان قدرات بمنطقة مينداناو في أبريل نيسان.

ويأتي أحدث تفجير مع زيادة حدة التوتر في جنوب الفلبين المضطرب بعد وقوع ثلاثة حوادث خلال العام الأخير قالت السلطات إنها كانت تفجيرات انتحارية لمتشددين مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي.