قائد الجيش الإيراني: سياسة الضغط الأمريكي على النظام الإسلامي باءت بالفشل

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، إن سياسة أمريكا في ممارستها الضغوط على النظام الإسلامي باءت بالفشل .

وأضاف موسوي، أمس الجمعة، في مراسم بحضور قوات التعبئة في مدينة قم أن أشخاص أمثال ترامب ومتحديه يدعوننا للاستسلام والذلة، ولكن شعارنا دائما هو "هيهات من الذلة، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وبين اللواء عبد الرحيم موسوي أن أمريكا لا تكتفي بتبعية الشعوب لها بل تطالبهم بالاستسلام الشامل والانصياع لها.

وأكد القائد العام للجيش "أن قواتنا المسلحة تمتلك أحدث المعدات الدفاعية فضلا عن شبابها المؤمن المضحي من أجل الوطن"، محذرا الأجانب من مغبة زيادة التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة لأنهم سيكونون في موقف لا يحسد عليه.

وقال موسوي:

إن جبهة المقاومة ستقضي على رموز النظام السلطوي في أمريكا وسيشهد الجميع ودون أدنى شك اضمحلال الكيان الصهيوني.

وأضاف موسوي "إن العدو يقوم بوضع الخطط الشيطانية منذ اليوم الأول لانتصار الثورة الإسلامية، معلنا استعداد إيران الكامل على الصعيد الوطني والعسكري لمواجهة جميع المكائد".

وتابع اللواء موسوي، أن القوات المسلحة وفي ظل الإيمان الراسخ وخبرات الأعوام الاخيرة والتدريبات الحديثة قد توصلت إلى قدرات مهمة وملحوظة وليكن الشعب الإيراني الأبي والغيور واثقا بأن أبطال الجيش بتواجدهم التضحوي في الساحة سيدافعون عن الأمن والمصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى آخر قطرة دم".