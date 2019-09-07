وزير الدفاع الأمريكي: أي اتفاق في أفغانستان يجب أن يضمن أمن بلادنا

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن أي اتفاق للسلام مع أفغانستان يجب أن يضمن أمن الولايات المتحدة في المستقبل.

القاهرة - سبوتنيك. وشدد إسبر على أن الاتفاق السياسي هو الحل الأمثل في أفغانستان.

وقال إسبر في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي: "السبب الرئيسي لذهابنا لأفغانستان في عام 2001 هو ألا تكون أفغانستان ملاذا للإرهابيين، وخلال 18 عاما حققنا هذا الهدف".

وأضاف إسبر "الاتفاق السياسي هو الحل الأمثل في أفغانستان، ولكن هذا لا يعني أننا سنقبل بأي اتفاق، يجب أن يكون الاتفاق ضامنا لأمن بلادنا في المستقبل".

يذكر أن الولايات المتحدة وطالبان اتفقتا، في وقت سابق، على مشروع اتفاق تسوية مكون من 11 بندا، سترفع بعد الانتهاء من صياغته النهائية، إلى كل من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، ورئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، الملا بارادار، للتوقيع عليه.

الحكومة الأفغانية لا تشارك في المفاوضات، بينما تصر الولايات المتحدة على ضرورة مشاركة السلطات الأفغانية في التسوية النهائية.