بالأرقام... أقوى القوات الجوية في العالم

وحل سلاح الجو الروسي في المرتبة الثانية ضمن القائمة التي نشرها "ناشيونال إنترست" لأقوى الأسلحة الجوية في العالم.

واحتل سلاح الجو الصيني المركز الثالث تلاه سلاح الجو الياباني.

ويعتمد هذا التصنيف على حجم القوات وعدد الطائرات.

1– الولايات المتحدة الأمريكية

يضم سلاح الجو الأمريكي 312 ألف عسكري و5600 طائرة منها مقاتلات "إف-22" و"إف-35" و"إف-15" و"إف-16" وقاذفات القنابل "بي-2" و"بي-21" وطائرات "أواكس". وتنوي وزارة الدفاع الأمريكية شراء 1763 طائرة من طراز "إف-35".

وتملك القوات البحرية الأمريكية أيضا عددا كبيرا من الطائرات – "سوبر هورنيت" و"إف-35في" و"إف-35إس".

© AP Photo / Ted S. Warren مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية (إف-22)

2– روسيا

يضم سلاح الجوي الروسي أكثر من 1500 طائرة معظمها من طراز "ميغ-29" و"سو-27"، و400 مروحية حسب "ناشيونال إنترست".

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الجوية الروسية تحصل على المزيد من الطائرات الحديثة من طراز "سو-30إس إم" و"سو-35إس" و"سو-34"، وتنتظر استلام "ميغ-35".

وتخضع قاذفات القنابل والصواريخ "تو-22" و"تو-160" للعملية التحديثية التطويرية.

3– الصين

تملك الصين 1321 طائرة مقاتلة و134 طائرة قاذفة ثقيلة و700 مروحية حربية.

ووفق "ناشيونال إنترست" فإن الكثير من طائرات القوات الجوية الصينية طائرات قديمة لا تشكل خطرا يذكر في السماء.

4- اليابان

كانت اليابان القوة الجوية العظمى في وقت سابق. ويملك سلاح الجوي الياباني اليوم أكثر من 300 مقاتلة منها مقاتلات "إف-35".

وأرادت اليابان أن تشتري طائرات "إف-22" ولكن الكونغرس الأمريكي حظر بيع الطائرات من هذا الطراز إلى الدول الأجنبية.