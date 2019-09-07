إرث شرير عمره أكثر من 40 سنة... جماجم بشرية في منزل رئيس مخلوع... فيديو

فتحت السلطات في باراغواي تحقيقًا جنائيًا بعد ظهور بقايا جماجم وعظام بشرية في منزل الديكتاتور السابق ألفريدو ستروسنر (1954-1989) لأنهم يعتقدون أنه يمكن العثور على مزيد من العظام المخفية.

مونتيفيديو – سبوتنيك . ووفقًا لما قاله المدعي الجنائي في سيوداد ديل إستي، ألسيدس غيمينيز، لـ" سبوتنيك " يوم الجمعة: "قد يكون هناك المزيد من الحالات في هذا الموقع. إنها ملكية تبلغ مساحتها 12 هكتارًا، لذا فهي واسعة جدًا. إنها مشغولة تمامًا. ومن الممكن وجود بقايا أخرى، ولم يتم استبعادها. لقد تم بالفعل فتح تحقيق جنائي، سوف أتوجه إلى هذه المنطقة من البلاد، وسيستغرق التقرير الأولي عدة أيام".

ويوم الأربعاء الماضي، وجد المشردون الذين سكنوا المنزل السابق للمعتقل منذ 24 أغسطس/ آب بقايا عظام في حمام المبنى".

وأوضح خيمينث لـ"سبوتنيك" أنه "كانت الرفاة في منزل ينتمي إلى الرئيس السابق للجمهورية. يقع هذا المنزل على بعد 360 كيلومتراً من أسونسيون، إلى الشرق من البلاد على الحدود بين البرازيل والأرجنتين. في المكان وجدنا بقايا عظام تعود إلى أشخاص بشريين، لذلك قمنا باستدعاء أعضاء حقوق الإنسان في الوزارة العامة، مع الأخذ في الاعتبار أنه حتى في باراغواي هناك العديد من الأشخاص الذين ليس لديهم مكان معروف".

Hallaron restos óseos en residencia que perteneció al exdictador paraguayo Alfredo Stroessner. #CaracolInternacional pic.twitter.com/jKBgk0yVn9 — América 360 (@America360TV) September 6, 2019

ولاحظت لجنة الحقيقة والعدالة في باراغواي في تقريرها لعام 2008 أن عدد الضحايا المباشرين من قبل ديكتاتورية ستروسنر كان 20،090 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والاحتجاز والتعذيب والإعدام والإخفاء القسري والمنفيين.

وقال منسق لوحة الذاكرة التاريخية، أنطونيو بيتشي، لـ"سبوتنيك" إن 500 شخص ما زالوا مفقودين وأضاف أن اكتشاف الرفات هو "إرث شرير آخر من الديكتاتورية".

وأضاف أن النتيجة "ليست مفاجأة"، لأن "ستروسنر حضر التعذيب في مقر شرطة العاصمة وفي الأماكن الداخلية أيضًا".

وتابع: "كان ستروسنر على علم بجميع عمليات الإعدام غير القانونية هذه، ومن غير المألوف وفاة شخص قام الحراس باغتياله بسبب اشمئزاز الديكتاتور. لكننا ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت تلك البقايا تنتمي إلى الديكتاتورية. ما يمكننا الادعاء به هو أن هذا الموقع، الذي ينتمي إلى الديكتاتور".

Hallaron restos óseos en antigua casa del exdictador paraguayo Alfredo Stroessner

https://t.co/btY6zbKLFS — Montevideo Portal (@portalmvd) September 6, 2019

وقال بيتشي إن باراغواي تسير على "الطريق الصحيح" للبحث عن المعتقلين المفقودين، لأن لديهم "بيانات موثوقة" وأنشئت لجنة رسمية من أجل هذا الهدف.

ومع ذلك، فقد اعتبر أن البحث في باراغواي "متأخر جدًا" مقارنة بالدول الأخرى".

وتابع بيتشي: "لقد تأخرنا. أولاً لأنهم لا يعطوننا ما يكفي من المال للبحث، وثانيا، فإن دولة باراغواي، على عكس الأرجنتين وشيلي وأوروغواي، لم تشرع في الدعوة إلى الإدلاء بشهادتها عن القادة العسكريين والشرطة والحمراء (الحزب التقليدي) للكشف عن أي أثر لهؤلاء".

Hallan restos humanos en una propiedad del exdictador paraguayo Alfredo Stroessner https://t.co/7vgZDeqEzS pic.twitter.com/mv1rwixO24 — Medios el Indep. (@independientelr) September 6, 2019

كان ستروسنر أحد الداعمين لخطة "كوندور"، وهي عملية استخباراتية للديكتاتوريات في البرازيل وباراغواي والأرجنتين وأوروغواي وشيلي لمضايقة خصومهم والقضاء عليهم، ومعظمهم من اليسار، وخلفت الآلاف من القتلى والمفقودين.

وعملية كوندور كانت حملة من القمع السياسي وإرهاب الدولة التي تشمل العمليات الاستخبارية واغتيال المعارضين، وبدأت في عام 1968 وتم العمل بها رسمياً في عام 1975 من قبل الدكتاتوريات اليمينية في المخروط الجنوبي للقارة الأميركية الجنوبية.

وكان البرنامج يهدف إلى القضاء على الشيوعية أو النفوذ والأفكار السوفييتية، وقمع حركات المعارضة النشطة أو المحتملة ضد الحكومات المشاركة في هذا المشروع.

بسبب طبيعتها السرية، ليس هنالك أرقام دقيقة حول عدد الوفيات الناتجة مباشرة عن عملية كوندور.

بعض التقديرات تحصي ما لا يقل عن 60,000 حالة وفاة ناتجة عن عمليات "كوندور"، وربما أكثر.

🔴EN VIVO | Recorremos la casa del exdictador Stroessner en CDE https://t.co/IXGcsINQkg — C9N Paraguay (@C9NParaguay) September 5, 2019

وتشمل لائحة الضحايا معارضين يساريين، وقادة اتحادات العمال والفلاحين والكهنة والراهبات والطلاب والمعلمين والمثقفين وأفراد يشتبه بانضمامهم إلى التمرد المسلح.

وقدمت حكومة الولايات المتحدة الدعم التقني والمساعدات العسكرية لكل من الأعضاء الرئيسيون لعملية كوندور وهم حكومات الأرجنتين، وتشيلي، أوروغواي، باراغواي، بوليفيا والبرازيل حتى عام 1978 على أقل تقدير، ثم استئنفت الدعم بعد انتخاب الجمهوري رونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة الأميركية في عام 1981.

وفي عام 1989 أطيح بالديكتاتور البارغواياني السابق ألفريدو ستروسنر، من قبل انقلاب وذهب إلى المنفى في البرازيل، حيث توفي في عام 2006 بسبب مضاعفات بعد الجراحة.