زيلينسكي يصف عودة الأوكرانيين من روسيا بالحدث السعيد

وصف الرئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عودة الأوكرانيين من روسيا بأنه حدث سعيد وخطوة أولى نحو اقتراب عودة جميع الأسرى.

وقال زيلينسكي في المطار: "أعتقد أن عودة رجالنا هو حدث سعيد للغاية ... لقد اتخذنا جميعاً الخطوة الأولى، ويبدو لي أنها كانت صعبة للغاية. وأنا واثق من أننا نعرف ما يجب القيام به بعد ذلك. بعد ذلك سوف نقترب من عودة جميع سجنائنا" .

وقال أيضا، إنه سيواصل المفاوضات في عملية مينسك لفصل القوات والمعدات في دونباس على مرحلتين - في زولوتوي وبتروفسكي، ثم في جميع أنحاء المنطقة.

وتبادلت مفوضتا حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا والأوكرانية لودميلا دينيسوفا، في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، قوائم المواطنين الروس والأوكرانيين الذين يقضون عقوباتهم في السجون في كلا البلدين.

وكانت هذه القضية أحد المواضيع المحورية التي تطرق إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مكالماتهما الهاتفية الأولى.