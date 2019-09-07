إعصار يقطع الكهرباء عن آلاف المنازل في كوريا الجنوبية ويتجه شمالا

قالت السلطات إن إعصارا قويا ضرب كوريا الجنوبية، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وانقطاع الكهرباء عن نحو 57 ألف منزل قبل أن يتجه صوب كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الإعصار لينجلينج ضرب جزيرة جيجو والمدن الساحلية الجنوبية خلال الليل مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي وإلحاق أضرار بالبنايات ثم تحرك شمالا بسرعة 49 كيلومترا في الساعة.

وأضافت أن امرأة في الخامسة والسبعين من عمرها لقيت حتفها في بوريونج جنوب غربي العاصمة سول، كما أصيب شخصان آخران على الأقل وتم إلغاء 124 رحلة طيران في الإجمال، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال مسؤول بالوزارة إن من المتوقع مرور العاصفة بجوار العاصمة سول على أن تصل لكوريا الشمالية في حدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

ووفقا لخريطة رصد لمسار الإعصار نشرتها إدارة الأرصاد الكورية على موقعها على الإنترنت فإن من المتوقع مرور بؤرة الإعصار فوق بيونجيانج عاصمة كوريا الشمالية.

وقالت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية عقدت اجتماعا طارئا أمس الجمعة تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون لمناقشة "إجراءات الطوارئ العاجلة للتعامل مع الإعصار".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم انتقد مسؤولين كبارا بسبب "عجزهم عن مواجهة الإعصار وعدم إدراك خطورته" ودعا لتطبيق إجراءات طوارئ شاملة.