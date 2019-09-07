رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: نحترم القدرات العسكرية الإيرانية

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، جوزيف دانفورد، إنه يحترم القدرات العسكرية الإيرانية.

وعلق الضابط الأمريكي رفيع المستوى، على القدرات العسكرية الإيرانية في اجتماع الندوة الفكرية، التابعة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية بالقول، إنه يحترم القدرات العسكرية الايرانية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان إسقاط إيران طائرة أمريكية بدون طيار متطورة وباهضة الثمن بتقنياتها الوطنية، قد أثار إعجابه أم لا، قال دانفورد:

إن الطائرات الأمريكية دون طيار لم تكن مصممة للاستخدام في القتال المتقدم، ولم تكن تمتلك المعدات اللازمة لحماية نفسها.

وتابع دانفورد خلال كلمة ألقاها في مجلس العلاقات الدولية، أمس الجمعة:

يمكنني القول إن إيران بذلت الكثير من الجهود لتطوير قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية وقدراتها في مجال صواريخ كروز وقدراتها الإلكترونية. وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، جوزيف دانفورد:

أنا أحترم هذه القدرات، لكنني لا أرى قدراتها في أي من هذه المجالات توازي أداء وقدرات روسيا والصين.