رئيس الأركان الأمريكية: قدرات روسيا الفضائية تشكل تهديدا لإمكانياتنا الفضائية

وقال الجنرال خلال كلمة ألقاها في مجلس العلاقات الدولية، أمس الجمعة: "في التسعينيات، عندما طورنا قدراتنا في مجال الفضاء، انطلقنا من حقيقة أن الفضاء سيظل مكانًا حيث لن يكون فيه تنافس. لكن اليوم من بين المنافسين كوريا الشمالية وروسيا والصين وإيران. لقد طوروا جميعا إمكانات تهدد قدراتنا الفضائية".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير/شباط، مرسوما بشأن تأسيس القوات الفضائية الأميركية بهدف تأمين صد العدوان وحماية المصالح الوطنية في الفضاء الخارجي. ووفقا للجنرال "دانفورد"، فإن تأسيس القوات الفضائية يعتبر حدثا "سيكون له تأثير إيجابي على الطاقات (الولايات المتحدة لأميركية) في زيادة عدد الكفاءات والقدرات التي ستحتاج البلاد إليها في المستقبل".

وأعلنت روسيا، أن الولايات المتحدة من خلال اتخاذها هذه الخطوة، تشكل مقدمات لعسكرة الفضاء الخارجي سعيا منها إلى استخدام الفضاء لأغراض عسكرية. وفي مثل هذه الظروف ستضطر روسيا إلى الرد على التهديدات المحتملة باتخاذ تدابير مضادة وغير متماثلة.

دعا رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، في أوائل شهر آذار/مارس، العلماء العسكريين إلى تكثيف البحث وتنفيذ التدابير المضادة ضد الأعمال العسكرية المحتملة لعدو محتمل في الفضاء ومن الفضاء.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة، التي تتهم الصين وروسيا بخلق تهديدات مزعومة في الفضاء الخارجي، تبحث في الواقع عن ذريعة لتبرير رغبتها في التفوق العسكري وتطوير أسلحة متقدمة.