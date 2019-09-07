سار عليها براد بيت وسكارليت جوهانسن.. نشطاء يحتلون السجادة الحمراء بمهرجان البندقية

احتل مئات المتظاهرين البساط الأحمر في مهرجان البندقية السينمائي لعدة ساعات اليوم السبت مطالبين بالتحرك لمواجهة آثار تغير المناخ وحظر دخول السفن السياحية للمدينة التي تشتهر بقنواتها المائية.

وحسب "رويترز" جلس نحو 300 محتج، يرتدون بذلات بيضاء، على البساط الأحمر الذي سار عليه نجوم مثل براد بيت وسكارليت جوهانسن وواكين فينيكس من أجل العرض الأول لأحدث أفلامهم خلال المهرجان الذي يستمر 11 يوما.

ولوح المحتجون بلافتات كتب عليها "وطننا يشتعل" و"لا للسفن السياحية" ورددوا هتافات بينما أحاطت بهم الشرطة.

وقالت كيارا بوراتي، وهي عضو في اللجنة المناهضة للسفن السياحية في البندقية، "نريد التعامل مع موضوع أزمة المناخ، نعتقد أنها أهم من أي شيء يمكن أن نراه في العالم الآن". وأضافت أن المتظاهرين أرادوا الحصول على دعم المشاهير لقضيتهم.

ووصل المحتجون في الصباح الباكر ورحلوا بشكل سلمي بعد بضع ساعات.

واليوم السبت هو اليوم الأخير للمهرجان الذي يقام على جزيرة ليدو، وسيُعلن الفائز بجائزة الأسد الذهبي في المساء.