سار عليها براد بيت وسكارليت جوهانسن.. نشطاء يحتلون السجادة الحمراء بمهرجان البندقية

ولوح المحتجون بلافتات كتب عليها "وطننا يشتعل" و"لا للسفن السياحية" ورددوا هتافات بينما أحاطت بهم الشرطة.
وقالت كيارا بوراتي، وهي عضو في اللجنة المناهضة للسفن السياحية في البندقية، "نريد التعامل مع موضوع أزمة المناخ، نعتقد أنها أهم من أي شيء يمكن أن نراه في العالم الآن". وأضافت أن المتظاهرين أرادوا الحصول على دعم المشاهير لقضيتهم.
ووصل المحتجون في الصباح الباكر ورحلوا بشكل سلمي بعد بضع ساعات.
واليوم السبت هو اليوم الأخير للمهرجان الذي يقام على جزيرة ليدو، وسيُعلن الفائز بجائزة الأسد الذهبي في المساء.
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