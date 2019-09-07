ظريف يسأل بومبيو: هل تعلم ما معنى المتحضر؟

وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، سؤالا لنظيره الأمريكي، مايك بومبيو، عبر حسابه على موقع "تويتر" ردا على تغريدة للوزير الأمريكي تتحدث عن البرنامج النووي الإيراني.

وكتب ظريف، في تغريدته اليوم، "هل تعرف معنى المتحضر؟"، وذلك ردا على تغريدة بومبيو التي قال فيها إن العالم المتحضر سيمنع إيران من الابتزاز النووي.

Do you even know what CIVILIZED means, @SecPompeo?



Is it sending drones over weddings to kill innocents?

Piracy on the high seas?

Maybe it’s pouring lethal weapons into a region to enable inhuman wars?



Or, is it a millennia-old nation that hasn’t attacked anyone for centuries? — Javad Zarif (@JZarif) September 7, 2019

​وكان بومبيو قد نشر، أمس الجمعة تغريدة، قال فيها إن "إننا واثقون من أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي الحقيقة جميع شعوب العالم المتحضر ستتخذ إجراءات قاطعة لوقف الابتزاز النووي الايراني".

We are confident that the UK, France, and Germany - indeed, all civilized nations - will take decisive actions to stop Iran's nuclear extortion. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 6, 2019

​ورد عليه ظريف، قائلا "هل تعلم ما هو معنى المتحضر؟ هل هو إرسال الطائرات المسيرة فوق حفلات الزفاف لقتل الأبرياء؟ أو هل هو القرصنة البحرية في المياه الحرة؟ أو لعله إرسال الأسلحة الفتاكة إلى المنطقة لتأجيج الحروب غير الانسانية؟ أم أنه شعب عمره آلاف السنين لم يعتدي على أحد منذ قرون؟".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء الماضي، أمر بانطلاق الخطوة الثالثة بخفض التزامات بلاده النووية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومنح الرئيس الإيراني، القوى الأوروبية شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، محذرا من خطوة قال إنها ستحدث "آثارا هائلة".

وأعلنت إيران أنها ستطور جهاز طرد مركزي لتسريع أنشطة تخصيب اليورانيوم من خلال التراجع عن الاتفاق النووي.