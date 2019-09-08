"دوريان" يجتاح ساحل كندا على المحيط الأطلسي ويقطع الكهرباء عن الآلاف

اجتاح الإعصار دوريان ساحل كندا المطل على المحيط الأطلسي يوم السبت حيث أسقط أشجارا وقطع الكهرباء وأطاح برافعة بناء ضخمة في وسط مدينة هاليفاكس عاصمة إقليم نوفاسكوشيا.

وقال وزير السلامة العامة رالف جوديل على "تويتر" إن الحكومة سترسل الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة بعد اجتياح العاصفة المنطقة.

وحثت السلطات أي شخص يعيش قرب شاطئ البحر مغادرة المكان كإجراء وقائي.

وقالت هيئة كهرباء نوفاسكوشيا إن أكثر من 300 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء بالفعل في الإقليم.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بسبب الإعصار.

وقال مركز الأعاصير بكندا إن من المتوقع أن تجتاح رياح قوية تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة المنطقة الواقعة حول هاليفاكس، بحسب مانقلت "رويترز".

وفي فترة بعد الظهر أسقط دوريان أشجارا فوق منازل بالمدينة كما اقتلع سقفا واحدا على الأقل وأسقط رافعة ضخمة من فوق مبنى تحت الإنشاء.

وكان دوريان قد اجتاح جزر الباهاما الأسبوع الماضي برياح من الفئة الخامسة تجاوزت سرعة بعضها 320 كيلومترا في الساعة وتسبب في دمار وسقوط 43 قتيلا ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة.