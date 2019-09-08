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12:03 08 سبتمبر/ أيلول 2019
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    نذير دمار... حرائق الغابات في أستراليا تتجاوز المئة

    © REUTERS / STRINGER
    العالم
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    كافح رجال الإطفاء في أستراليا اليوم الأحد أكثر من 100 حريق غابات في ولايتين بشرق البلاد، في حين حذرت السلطات من أن بعض المناطق قد تشهد موسم حرائق قاسيا خلال الصيف.

    حرائق غابات الأمازون، البرازيل أغسطس/ آب 2019
    © AFP 2019 / Carl De Souza
    الحرائق تدمر 21 منزلا في ساحل أستراليا الشرقي... فيديو وصور
    وقال أندرو ستيرغس المفتش في خدمة الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند "لم نشهد هذا من قبل، لم تكن الحرائق بهذه الشدة من قبل في هذا الوقت المبكر من الربيع".

    وحسب "رويترز" أتت الحرائق في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، التي خرج الكثير منها عن السيطرة، على ما لا يقل عن 20 عقارا وتقول السلطات إن العدد سيرتفع على الأرجح بعد تفقد المناطق التي تعرضت لأضرار.

    ولم تعلن أي حالات وفاة لكن عامل إطفاء متطوعا يبلغ من العمر 66 عاما لا يزال في حالة حرجة بالمستشفى بعد إصابته بحروق خطيرة يوم الجمعة.

    © REUTERS / STRINGER
    حرائق غابات في أستراليا

    وكافحت السلطات في كوينزلاند أكثر من 71 حريقا اليوم الأحد لكن لا يشكل أي منها خطرا في الوقت الراهن على المراكز السكنية الرئيسية. وتشهد نيو ساوث ويلز، التي تتعرض أنحاء منها لأسوأ موجة جفاف منذ سنوات، 57 حريقا دمر أكبرها مساحة تتجاوز 138 ألف فدان.

    وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إنهم لا يتوقعون تحسنا في درجة الحرارة والرياح التي تذكي الحرائق حتى يوم الأربعاء كما أن احتمالات سقوط الأمطار ضعيفة.

    وذكر ستيرغس أن الحرائق الخطيرة خلال الربيع ينبغي اعتبارها "نذيرا" أو "تحذيرا" من الدمار الذي قد تسببه حرائق الغابات في كوينزلاند خلال شهور الصيف.

    كان معدل هطول الأمطار دون المتوسط على الساحل الشرقي لأستراليا على مدى عامين مما أدى لانتشار الجفاف في أجزاء واسعة من البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    أستراليا, حرائق, حرائق غابات
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