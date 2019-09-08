إمبرطورة اليابان السابقة تخضع لعملية جراحية لاستصال ورم 

ووفقا لقناة "إن إتش كي" اليابانية أجريت العملية في مستشفى جامعة طوكيو صباح اليوم الأحد واستمرت حوالي أربع ساعات.
واكتشف الأطباء الورم الخبيث في مرحلة مبكرة في شهر تموز / يوليو الماضي خلال خضوع الإمبراطورة لفحوصات طبية عندما بدأت تشتكي من ضيق التنفس أثناء المشي الصباحي وفقدان الوزن بشكل مفاجئ .
وتم نقل الامبراطورة اليابانية البالغة من العمر 84 عامًا يوم أمس السبت إلى المستشفى للتجهيز لإجراء العملية.
وفي الأول من أيار/ مايو الماضي تنحى إمبراطور اليابان أكيهيتو عن العرش لابنه الأكبر الأمير ناروهيتو الذي أصبح الإمبراطور الـ126 للبلاد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)