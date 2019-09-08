الجيش الإيراني يحذر: هذه الحالة ستجعل القوى الأجنبية في وضع غير آمن

حذر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، القوى الأجنبية من أنها ستكون في وضع غير آمن للغاية في حالة وجود أي توتر وزعزعة للأمن في المنطقة.

وأضاف اللواء موسوي "الرئيس الأمريكي الحالي كشف عن آخر مطالب أمريكا وهي البقرة الحلوب، فكلما كان هذا البلد مثل البقرة أكبر وأكثر إنتاجا للحيب فستكون أقرب لأمريكا، بالطبع، لحين إعطاء الحليب، وعندما ينتهي الحليب، سيتم رميها في النفايات".

وتابع "تطورات السنوات الأخيرة تبين أي شخص يعتمد على الأجانب إما هلك واختفى أو في حالة احتضار"، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وأضاف "أمريكا تزيد من أطماعها التوسعية في مواجهة الاستسلام، وتتراجع في مواجهة المقاومة".

وأكد اللواء موسوي أن "المقاومة النشطة التي أبدتها الجمهورية الاسلامية الإيرانية أدت إلى فشل استراتيجية أمريكا في ممارسة حملة الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني".

وأضاف أن "أمريكا أصيبت بالإحباط الاستراتيجي نتيجة إخفاقاتها المتتالية في المنطقة. ونحن نحذر الأجانب من أنهم سيكونون في وضع غير آمن للغاية في حالة انعدام للأمن والتوتر في المنطقة".

ولفت القائد العام للجيش الإيراني إلى أنه "حذر السعودية وبقية حلفائها عندما شنت العدوان على اليمن قبل أربع سنوات من أن هذا البلد سوف لن يكون ساحة تدريب"، مضيفا "الشعب اليمني وجه ضربات قوية إلى المعتدين جعلتهم يتخبطون لإيجاد طريق للهروب من المعركة".