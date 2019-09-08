ظريف: يجب استمرار وكالة الطاقة الذرية في مراقبة الملف النووي الإيراني بحيادية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومواصلة الأخيرة لأداء وظائفها في مراقبة البرنامج النووي الإيراني بحياد.

طهران - سبوتنيك . وقال ظريف في بيان، اليوم الأحد، عقب لقائه القائم بأعمال رئيس الوكالة الدولية كورنيل فيروتا في طهران "يجب استمرار التعاون بين طهران والمنظمة الدولية وعلى استمرار المنظمة بالقيام بوظائفها في مراقبة الملف النووي الإيراني بصورة حيادية".

وأضاف ظريف "الإجراءات التي اتخذتها طهران بتقليص تعهداتها بموجب الاتفاق النووي جاءت ردا على عدم وفاء الدول الأوروبية بتعهداتها"، متابعا "هذه الإجراءات تأتي ضمن المادة 36 من الاتفاق النووي".

ونقلت الخارجية عن فيروتا قوله إن الوكالة "تسعى للعمل على متابعة التعاون مع الجمهورية الإسلامية بحيادية وحرفة كبيرة".