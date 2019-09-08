نتنياهو يلتقي بوتين في سوتشي الخميس المقبل

يتوجه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو إلى منتجع سوتشي في روسيا الخميس المقبل للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التنسيق المشترك بين البلدين في سوريا والملف الإيراني.

وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد: "وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، هناك احتمال كبير أنني سأصل إلى روسيا لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس بوتين، وذلك بغية تفادي أي اشتباك إزاء النشاط المتزايد لإيران وأتباعها ضدنا، مقابل نشاطنا المتزايد ضدهم".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" نقلاً عن مصدر إسرائيلي مسؤول: "نتنياهو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي بروسيا يوم الخميس المقبل".

وحول التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، قال نتنياهو: "إننا نتحرك بحزم ضد أي محاولة الاعتداء على مواطنينا أو على جنودنا. وكما أثبتنا الليلة الماضية مجددًا، لن نسمح بأي محاولة للاعتداء علينا وسنحافظ على أمن إسرائيل".

وتابع نتنياهو قائلاً :"إن قطاع غزة ليس استثناءً ضمن هذا النشاط بحيث شنت عدة طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الليلة الماضية غارات على أهداف إرهابية رئيسية في عمق قطاع غزة".

وحول زيارته إلى العاصمة البريطانية الخميس الماضي ولقائه نظيره البريطاني بوريس جونسون وعدد من المسؤولين، قال نتنياهو: "لقد عدت من زيارة سريعة للغاية لمدينة لندن حيث التقيت هناك برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وبوزير الدفاع البريطاني، بن والاس، وبوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، وتناولت كل المناقشات التي أجريناها تقريبًا وفي الدرجة الأولى القضية الإيرانية وأتباع إيران في منطقتنا وخاصةً حزب الله، والخطوات التي تطالب إسرائيل باتخاذها، والتي اتخذتها إسرائيل بالفعل وستتخذها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة قبل غيرها".