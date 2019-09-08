طائرة ركاب تهبط اضطراريا بسبب احتراق محركها... فيديو

هبطت طائرة آيرباص A320 التابعة لشركة Air Asia، المتجهة من مالي إلى بانكوك، في مطار جزر المالديف. وكان سبب الهبوط الاضطراري حريق في أحد المحركات.

وقع الحادث مساء يوم الخميس ، 5 سبتمبر /أيلول، لكن لم يعرف إلا في 7 سبتمبر/أيلول، بعد نشر التقرير من قبل إدارة الطيران المدني التايلندية.

ووفقًا للتقرير، بعد إقلاع الطائرة فورًا من الأرض، وقع انفجاران قويان، مع اندلاع فوهات المحرك الأيمن، ثم اشتعلت النيران في المحرك اليمين. بعد 22 دقيقة ، عادت أيرباص إلى مطار المغادرة.

أوقف الطاقم المحرك لإخماد الحريق، وهبطت الطائرة بتشغيل المحرك الأيسر. كان على متن الطائرة 58 راكبا، ولم يصب أحد.