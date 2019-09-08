مسؤولة أمريكية: سنواصل فرض عقوبات على من يشتري نفط إيران

قالت مسؤولة أمريكية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على كل من يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع الحرس الثوري، مضيفة أن واشنطن لن تمنح مجددا أي إعفاءات تتعلق بمشتريات النفط الإيراني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سيجال مندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، "سنواصل الضغط على إيران وكما قال الرئيس (دونالد ترامب) لن يكون هناك إعفاءات من أي نوع بخصوص النفط الإيراني".

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت، أمس السبت، بدء تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق الخاص ببرنامجها النووي.

وقال الناطق باسم المنظمة، بهروز كمالوندي، "بدأنا تنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص الالتزامات وفق الاتفاق النووي".

وتابع "لم يعد لدينا أي قيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي".

وأضاف كمالوندي "سنقوم من خلال أجهزة الطرد المركزي بزيادة احتياطي اليورانيوم المخصب ولدينا أكثر من 1000 جهاز. ونصل تدريجيا إلى إنهاء القيود التي فرضها الاتفاق النووي على البرنامج النووي الإيراني".

وتابع "الموضوع الأساسي في الخطوة الثالثة يتناول مفاعل آراك، ونتحدث هنا عن إعادة تصميم المفاعل، بالإضافة إلى إنتاج المياه الثقيلة فيه"، موضحا "لدينا قدرات هائلة في مجال الصناعة النووية ومنذ الشهر المقبل ستظهر هذه القدرات بتشغيلنا أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا".