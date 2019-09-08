أردوغان: واشنطن تسعى لإنشاء منطقة آمنة لمنظمة إرهابية في سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه سيناقش وقف هجمات الجيش السوري بمحافظة إدلب خلال قمة ثلاثية مع روسيا وإيران بالأسابيع القادمة.

وعلى الجانب الآخر، اتهم الرئيس التركي، الولايات المتحدة بخدمة مصلحة ما وصفها بالجماعات الإرهابية على خلفية مساعي إقامة منطقة آمنة بشرقي الفرات السوري.

وقال أردوغان، في خطاب بولاية مالاطيا، "نبذل جهودا حثيثة مع روسيا لمنع مجازر النظام السوري في إدلب"، على حد وصفه، مضيفا "سنقوم ببحث هذه المواضيع مجددا خلال القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية المزمع عقدها خلال الأسابيع القادمة".

#عاجل | #أردوغان: يبدو أن حليفتنا (الولايات المتحدة) تسعى إلى إنشاء منطقة آمنة لمصلحة منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية وليس لمصلحة #تركيا وهو ما نرفضه — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 8, 2019

وعن المساعي المشتركة مع واشنطن لإنشاء منطقة آمنة شرقي الفرات السوري، قال أردوغان، "حليفتنا تسعى لإنشاء منطقة آمنة من أجل المنظمة الإرهابية وليس من أجلنا، ونحن نرفض هذا الموقف"، في إشارة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصنفها أنقرة كإرهابية.

وأضاف أن "المنطقة الآمنة لا يمكن تشكيلها من خلال تسيير الدوريات، ونحن مستعدون لاستخدام القوة اللازمة لإنشائها".

يتبع...