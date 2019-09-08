في العيد الـ25 عاما لزواجهما... مصرع زوجين في حادث بشع

توفي زوجان من ولاية جورجيا الأمريكية في حادث سيارة عندما توجهوا للاحتفال بالذكرى 25 على زواجهما.

ووفقا لصحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشان" توجه الزوجان إلى المباراة الافتااحية لموسم كرة القدم لجامعة جورجيا الجنوبية ضد ولاية لويزيانا الأمريكية.

وفقا لمصدر في الشرطة الأمريكية، فقد داني هاغان السيطرة على السيارة على الطريق بسبب المطر الغزير واصطدم بشجرة.

توفي الزوج على الفور، وتوفيت زوجته جولي بعد ساعات قليلة في أحد المراكز الطبية.

داني وجولي لديهما ثلاثة أطفال ماثيو وجوشوا وماديسون. وكتبت ماديسون على صفحتها في الفيسبوك :""هذا هو أسوأ ألم واجهته على الإطلاق، ولا يمكنني العثور على الكلمات لوصف مشاعري. لقد كانوا كل حياتي، ولن أرى أبدًا كمية الحب الذي منحه والداي لكل من قابلوه في الحياة".

وقدمت جامعة جورجيا الجنوبية، حيث يدرس الأطفال تعازيهم وأعربوا عن استعدادهم لتقديم المساعدة اللازمة. وتم إنشاء حسابات على مواقع التبرعات وتم جمع مبلغ 36 ألف دولار.