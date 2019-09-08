نتنياهو يخطئ باسم جونسون ويسميه باسم رئيس راحل

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية خطاب نتنياهو خلال اجتماع حكومي: "لقد عدت من رحلة سعيدة للغاية من لندن، حيث قابلت رئيس الوزراء بوريس يلتسين ووزير الدفاع الأمريكي".

وعندما صحح الحاضرون الخطأ، ابتسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه كان يتأكد من انتباه الحاضرين لخطابه.

وتولى السياسي البريطاني بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني منذ 24 تموز / يوليو 2019.

في حين أن بوريس يلتسين رجل دولة سوفييتي وأول رئيس للإتحاد الروسي من عام 1991وحتى 1999، وتوفي عام 2007.