بالفيديو... إصابة 17 شخصا في مهرجان سنوي بسريلانكا

أصيب 17 شخصا على الأقل بجراح عندما ثار فيلان ودهسا حشدا من الناس أثناء مهرجان سنوي في الشارع بالعاصمة السريلانكية كولومبو أمس السبت.

ووفقا لوكالو "رويترز" وقع الحادث خلال أحد أكثر المناسبات السنوية بهجة في سريلانكا في ساعة متأخرة ليل السبت حيث تعج شوارع منطقة كوت بالموسيقى والرقص والأفيال المُزينة.

وأظهر الفيديو أحد الفيلين يهرب من مجموعة من الناس قبل أن يدهس مارة في طريقه وهو يفر مسرعا وسط الشارع.

وأفادت التقارير الإعلامية أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى كالوبويلا التعليمي ومستشفى كولومبو العام ومستشفى سريغاياواردنابورا العام.

ودعت جماعات حماية الحيوان الشهر الماضي إلى مقاطعة مراكز عروض الفيلة في سريلانكا، بسبب ما تعانيه الحيوانات من سوء المعاملة.

وطالبت منظمة "انقذوا الفيلة" الحكومة السريلانكية بالتدخل لوقف عمليات سوء استغلال الفيلة في العديد من مناطق البلاد.