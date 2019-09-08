بوتين وماكرون تمنيا أن تتخذ جميع الأطراف المعنية القرارات السياسية المناسبة لخفض التوتر المتعلق بالملف النووي الإيراني

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، عن أملهما في أن تتخذ جميع الأطراف المعنية قرارات سياسية مناسبة لخفض التوتر المتعلق بملف النووي الإيراني.