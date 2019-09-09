انقلاب سفينة شحن قبالة ساحل الولايات المتحدة...فيديو

أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أنه كان على متن سفينة الشحن المنقلبة قبالة ساحل الولايات المتحدة في المحيط الأطلسي 4 مواطنين كوريين.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن الوزارة أن أربعة بحارة قد أغلق عليهم في غرفة محرك السفينة، التي تنتمي إلى إحدى أكبر شركات الخدمة اللوجستية في البلاد Hyundai Glovis Co. Ltd.

في وقت سابق، أبلغ خفر السواحل الأمريكي أن سفينة الشحن غولدن راي، التي كانت تبحر إلى بالتيمور (ماريلاند) تحت علم جزر مارشال وتنقل سيارات، انقلبت قبالة ساحل جورجيا. واندلع حريق على متن السفينة، ولكن تمكن أفراد خفر السواحل من إجلاء 20 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 24.

سيقوم وزراء الخارجية والدفاع والعديد من الوزارات الأخرى، بعقد اجتماع قريبًا، وسيتم مناقشة مسألة إرسال رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث خلاله. حاليا، يعمل حرس الحدود الأمريكي في الموقع. إنهم يبحثون عن البحارة المفقودين؛ ولم يكن من الممكن بعد تحديد سبب الحادث.