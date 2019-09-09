نتنياهو ينوي الكشف عن معلومات استخباراتية خطيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول، إنه ينوي الكشف عن معلومات استخباراتية خطيرة، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

القدس – سبوتنيك. ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن مسؤول رفيع المستوى، قوله إن "نتنياهو يعتزم الكشف، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة تستند إلى معلومات استخباراتية حصل عليها جهاز الموساد، خلال الاستيلاء على الأرشيف النووي الإيراني".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "يفكر نتنياهو في تقديم مزيد من التفاصيل حول المواقع النووية المعروفة في إيران، وللمواقع التي يُشتبه في ارتباطها بالبرنـامج النـووي الإيراني".

وكان نتنياهو قد وجه تهديدات عديدة إلى إيران، متهما إياها بتوسعة برنامجها النووي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا خلال اجتماعهما في لندن على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقالت متحدثة باسم رئيس الحكومة إن جونسون ونتنياهو "اتفقا على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. رئيس الوزراء شدد على الحاجة للحوار والحل الدبلوماسي"، حسب "رويترز".

وأضافت المتحدثة أن جونسون قال أيضا إنه يتطلع لرؤية مقترحات الولايات المتحدة بشأن اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني قابل للتطبيق.

وبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في مقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت، اليوم الخميس (5 سبتمبر/ أيلول).