السفير الإسرائيلي: جاري الإعداد للقاء سكرتير مجلس الأمن الروسي والإسرائيلي والأمريكي

أعلن السفير الإسرائيلي لدى روسيا، غاري كورين، أن الإعداد للاجتماع الثلاثي لسكرتير مجلس الأمن الروسي والإسرائيلي والأمريكي يجري الآن، وسيتضح بعد مباحثات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

موسكو- سبوتنيك. وقال السفير الإسرائيلي للصحفيين: "الاجتماع على جدول الأعمال، ونحن نعمل عليه. وكلما عقد بسرعة كان هذا أفضل، لا يمكنني إلا أن ألمح إلى أن الأمر يتوقف على اجتماع القيادة، ومن المفترض أنهم سيناقشونه".

وأضاف كورين: "نحن نعمل على ذلك [لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين]، لا يمكنني تحديد تاريخ محدد بعد".

وتابع: "كل شيء يجري إعداده، ونحن ممتنون للغاية للجانب الروسي، ونحن على اتصال مكثف بالبروتوكول والإدارات الأخرى".