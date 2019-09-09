من هم "المغفلون والخاسرون" الذين وصفهم ترامب

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتغريد على صفحته الخاصة في "تويتر" مستخدما عددا من المصطلحات اللفظية كالخاسرين والمغفلين بحق عدد من الأشخاص.

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسيه في الانتخابات التمهيدية للجمهورين قبل انتخابات 2020 الرئاسية.

حيث أعلن حاكم ساوث كارولينا السابق، مارك سانفورد، عن ترشحه يوم أمس الأحد ليكون ثالث مرشح جمهوري يعلن عن رغبته في التنافس مع ترامب على الرئاسة.

وكان قد سبق ساوث في الترشح كل من حاكم ولاية ماساتشوستش السابق بيلد ويل والنائب الجمهوري السابق جو والش.

لـ"يغرد" ترامب قائلا "3 مغفلين (سانفورد.ويل.والش)، هؤلاء الخاسرون سيجربون حظهم".

...but then he ran for Congress and won, only to lose his re-elect after I Tweeted my endorsement, on Election Day, for his opponent. But now take heart, he is back, and running for President of the United States. The Three Stooges, all badly failed candidates, will give it a go! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2019

هذا ويواجه الرؤساء الأمريكان معارضة من قبل أحزابهم في محاولة الترشح لولاية ثانية.

ويسعى 20 مرشحا من أجل الفوز بمقعد الحزب الديمقراطي وكان من بينهم نائب الرئيس السابق جو بايدن، وفي حال لم يسحب ترشحه ربما سينافس ترامب على الرئاسة الأمريكية.

حيث ستجرى الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.