Widgets Magazine
تسجيل
15:54 09 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس الأفغاني أشرف غني

    غني: لا يمكن التفاوض مع "طالبان" في ظل استمرار إطلاق النار

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، اليوم الاثنين، إن المفاوضات مع حركة "طالبان" غير ممكنة حاليا، لحين وقف إطلاق النار بين الحركة والحكومة الأفغانية، مؤكدا أهمية إجراء انتخابات رئاسية لوقف حالة الحرب المستمرة في البلاد.

    كابول- سبوتنيك وذكر غني، في خطاب للأجهزة الأمنية بوزارة الدفاع، "حاليا المفاوضات غير ممكنة بدون إعلان وقف إطلاق النار"، مضيفا، "على طالبان أن يعلموا أن العنوان الرئيسي للسلام هو داخل البلاد وليس خارجها، و إدارة السلام وخطة السلام وتنفيذها أفغانية خالصة".

    محادثات و مفاوضات بين طالبان والمعارضة الأفغانية (أفغانستان) في موسكو 5 فبراير/ شباط 2019 - نائب رئيس حركة طالبان عبدالسلام حنفي
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    طالبان تهدد ترامب: إلغاء المحادثات يؤدي لإزهاق أرواح مزيد من الأمريكيين
    وعن الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر الجاري، قال غني، "لقد قمنا بتجربة العديد من الأنظمة، والطريق الوحيد لإنهاء 40 سنة من الحروب هو إقامة الانتخابات الرئاسية".

    ولفت الرئيس الأفغاني إلى أن "مهمة قواتنا الأمنية توفير الأرضية لإقامة انتخابات شاملة وشفافة في الأيام القادمة".

    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، مساء السبت الماضي، إلغاء اجتماع كان مقررا عقده مع حركة "طالبان" بمنتجع كامب ديفيد، عقب اعتراف الحركة بشن هجوم في العاصمة كابول، تسبب في مقتل أبرياء.

    وقال ترامب، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، "إذا لم يكن باستطاعة طالبان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام، فربما لا يكون لديهم القوة للتفاوض على اتفاق جاد".

    وردا على ذلك، أكدت الحركة استعدادها للتفاوض حتى النهاية، وحذرت من أن تراجع واشنطن عن المفاوضات سيضر بسمعتها. وقالت إنها "ستواصل القتال إلى حين انسحاب القوات الأجنبية من البلاد".

    وكان المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، وممثلو "طالبان" بدأوا في 22 من أغسطس/ آب الماضي جولة جديدة من المباحثات المكثفة في العاصمة القطرية الدوحة، قالت السلطات في كابول بأنها تتركز حول نقطتين، التوصل إلى وقف إطلاق النار والتمهيد لإطلاق مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان".

    وأعلن خليل زاد أن القوات الأمريكية ستخلي 5 قواعد تتواجد فيها في أفغانستان خلال 135 يوما، إذا ما سارت الظروف وفق الاتفاقية المبدئية التي توصلت إليها الولايات المتحدة مع حركة "طالبان".

    انظر أيضا:

    أفغانستان: السلام الحقيقي مرهون بقبول "طالبان" وقف العنف
    الإمارات تعلق على قرار ترامب بشأن التفاوض مع طالبان
    بومبيو: واشنطن لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع طالبان
    الدفاع الأفغانية تعلن تحرير منطقة يمغان بعد 4 سنوات من سيطرة "طالبان"
    ترامب يلغي المفاوضات مع طالبان... والأخيرة تتوعد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى أولان باتور عاصمة منغوليا، 3 سبتمبر 2019
    بدء عام دراسي جديد وعراك في برلمان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمركيا حول قلق تركيا بخصوص المناطق الآمنة في سوريا
    أمريكا: وجود تركيا لوحدها في المناطق الآمنة لن يكفي
    إنفوجرافيك - المليارات السلمية الأمريكية للأفغان
    "المليارات السلمية" الأمريكية للأفغان
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك