قناة إسرائيلية تنشر صورا تقول إنها لجهود إيرانية في التستر على نشاط نووي

نشرت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية صوراً قالت إنها "حصرية" وزعمت أنها تظهر جهود إيران في إخفاء نشاط منشآتها النووية.

وقالت القناة، في تقرير اليوم الاثنين، إنها "حصلت على صور جديدة حصرية تشهد على مدى ما تبذله إيران من جهود للتستر على نشاطها في منشأة تخزين المواد النووية".

وتُظهر الصور التي نشرتها القناة كتلا إسمنتية ضخمة قالت إنها "تستخدم لإخفاء المواد المشعة حتى لا يتم اكتشافها في الموقع".

وأفات القناة ، بأنه "يستدل من هذا الدليل الجديد التحقق مما كشفه رئيس الوزراء (الإسرائيلي)، بنيامين نتنياهو، العام الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن دبلوماسيين قالت إنهما يتابعان عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "عينات أخذتها الوكالة من موقع في طهران وصفه رئيس وزراء إسرائيل بأنه (مخزن نووي سري) أظهرت وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن".

وأضاف الدبلوماسيان، بحسب "رويترز"، أن الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم وطلبت من إيران تقديم تفسير، لكن طهران لم تفعل ذلك مما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران.

وعقد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القدس (الرابعة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش)، مؤتمرا صحافيا، أدلى خلاله بتصريحات حول الملف النووي الإيراني.

وقال نتنياهو في وقت سابق من اليوم إنه ينوي الكشف عن معلومات استخباراتية خطيرة، بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن مسؤول وصفته بـ"رفيع المستوى"، قوله إن "نتنياهو يعتزم الكشف، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة تستند إلى معلومات استخباراتية حصل عليها جهاز الموساد، خلال الاستيلاء على الأرشيف النووي الإيراني".