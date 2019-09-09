مباحثات أمنية روسية - فرنسية في موسكو

ناقش سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الإثنين، مع الأمين العام للدفاع والأمن القومي الفرنسي، السيدة كلير لاندي، التعاون الأمني بين البلدين، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة موسكو .

موسكو - سبوتنيك - ذكر المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي في بيان "نوقشت جوانب مختلفة بشأن التفاعل الروسي الفرنسي في مجال الأمن، وذلك ضمن سياق الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات والمحادثات الهاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي".

وتجدر الإشارة إلى أن الطرفين قد أوليا اهتماما خاصا بقضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الأوروبي، وكذلك التعاون بين البلدين في مجال أمن المعلومات.

هذا وتستضيف موسكو مباحثات بصيغة "2+2 "(لوزيري دفاع وخارجية روسيا وفرنسا) في إطار الجلسة الثانية عشرة لمجلس التعاون الأمني الروسي - الفرنسي.