عطل تقني في إنستغرام يحجب القصص ويمنع تسجيل الدخول

أبلغ عدد من مستخدمي تطبيق إنستغرام عن مشكلات تقنية اليوم الاثنين، تتراوح من عدم القدرة على فتح تطبيق الهاتف المحمول إلى عدم التمكن من الوصول إلى القصص.

وتلقى موقع "Down Detector"، وهو موقع متخصص يتتبع انقطاع الخدمة، اليوم الاثنين أكثر من 1300 شكوى من مستخدمين يعانون من مشاكل.

#Instagramdown How I look like restarting my phone because I thought it was just me: pic.twitter.com/HKOWTyh3a6 — greyblxde (@Kurt82442451) September 9, 2019

​وبحسب موقع "newsweek" الأمريكي أن المسنخدمين اشتكوا من "أنهم لا يستطيعون فتح التطبيق وأن النشاط لم تعرض المتابعين. واشتكى آخرون من أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول وتلقوا رسالة مفادها أنه لا يوجد حساب مرتبط بأوراق اعتمادهم.

ولم تعلق إنستغرام على العطل الفني.

انتقد عديد من المستخدمين تكرار التعطل على تطبيق إنستغرام، وسخروا منه على تويتر.

​وشهد شهر يوليو/ تموز الماضي عطل فني بالمنصات الإلكترونية لشركة "فيسبوك"، وأصدرت الشركة بيانا للتعليق على ذلك.

وقالت الشركة في بيانها إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتساب وإنستغرام.

وأظهرت خريطة الأعطال التفاعلية للموقع أن المشكلات تتركز في أجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".

وشهدت منصات "فيسبوك"، أحد أطول الانقطاعات في مارس/ آذار، عندما واجه بعض المستخدمين بأنحاء العالم مشكلة في الدخول إلى "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" لأكثر من 24 ساعة.

وأعلنت شركة فيسبوك، في 2012، أنها وافقت على شراء موقع "إنستغرام" لمشاركة الصور، مقابل مليار دولار، تدفع بين النقد والأسهم.

ووصف هذه الخطوة بأنها أكبر عملية استحواذ تقوم بها شركة فيسبوك منذ انطلاقها، من حيث القيمة ونوع المشروع.

وتأسس موقع إنستغرام في عام 2010 على يد مايك كريغر، وكيفين سيستروم.