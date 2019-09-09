كوريا الشمالية تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر

أعلنت النائب الأول لوزير خارجية جمهورية كوريا الشمالية، تشوي سونغ هي، اليوم الإثنين، أن بيونغ يانغ مستعدة لاستئناف المفاوضات مع واشنطن في نهاية أيلول/ سبتمبر.

موسكو- سبوتنيك. نقلت وكالة "التلغراف" المركزية الكورية عن تشوي سونغ هي قولها "نحن على استعداد في النصف الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر في مكان متفق عليه وفي تاريخ معين لإجراء مناقشة شاملة مع الجانب الأمريكي للقضايا التي توصلنا إليها حتى الآن".

هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في الـ7 من آب/ أغسطس الماضي، أن الولايات المتحدة تعتزم العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مشيراً إلى أن الاستراتيجية الأمريكية لم تتغير بشأن هذه القضية.

يذكر أن القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/ فبراير الماضي، انتهت دون توقيع وثيقة مشتركة وأعلن ترامب، في الأول من آذار/ مارس الماضي، أن السبب الحقيقي وراء عدم التوصل للاتفاق في اجتماع القمة، بين واشنطن وبيونغ يانغ، يعود لإصراره على نزع السلاح النووي بالكامل، وبالمقابل يصر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على نزع هذه الأسلحة من مواقع معينة فقط.