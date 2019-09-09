ظريف ردا على إسرائيل: من يملك أسلحة نووية حقيقية يكذب بشأن موقع مزعوم في إيران

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي زعم فيها امتلاك إيران أسلحة نووية.

وقال ظريف ردا على مزاعم إسرائيل: "من تملك أسلحة نووية حقيقية تكذب بشأن موقع مزعوم في إيران".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أن طهران تطور أسلحة نووية في موقع سري في آباده بإيران.

وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها نتنياهو الموقع، الذي قال إنه تم اكتشافه في مجموعة من الوثائق الإيرانية التي سبق أن حازتها إسرائيل وكشفت عنها العام الماضي.

وقال نتنياهو "أجرت إيران في هذا الموقع تجارب لتطوير أسلحة نووية"، مضيفا أنه يقع إلى الجنوب من مدينة أصفهان الإيرانية.

وأفاد بأن إيران دمرت الموقع عندما أدركت أن إسرائيل اكتشفته.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من كشف رويترز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار لليورانيوم في موقع آخر ولم تفسرها إيران بعد.